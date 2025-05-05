نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 15 شهيدًا و10 مصابين في قصف إسرائيلي على غزة.. وتصعيد عسكري مرتقب بعد زيارة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي جديد استهدف برج الرموز في منطقة الكرامة غرب مدينة غزة، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني الفلسطيني من انتشال 15 شهيدًا و10 مصابين جراء استهداف ثلاث شقق سكنية في البرج، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

إجماع إسرائيلي على توسيع العملية البرية في غزة

في السياق ذاته، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد صادق بالإجماع على الخطط المقدمة من قبل الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، ضمن التصعيد العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

تنفيذ التوسيع العسكري مرهون بزيارة ترامب

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا بعد مرور 10 أيام من زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يشير إلى ارتباط واضح بين التطورات السياسية والتحركات العسكرية في المنطقة.

حصيلة العدوان: أكثر من 52 ألف شهيد وآلاف الجرحى

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة، وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية شاملة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023 قد بلغت 52،535 شهيدًا، إضافة إلى 118،491 مصابًا، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي، وصعوبة وصول الطواقم الطبية إلى المناطق المنكوبة.

المجاعة تتفشى.. والأمم المتحدة تحذر من انهيار صحي

يواجه القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية، مع تصاعد خطر المجاعة في مختلف أنحاء غزة بسبب الحصار الكامل، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه.

وفي هذا السياق، وصفت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الوضع الصحي في غزة بأنه "كارثي"، مؤكدة أن الفلسطينيين محرومون من كل مقومات الحياة، بما في ذلك المياه النظيفة، والغذاء، والمأوى، والرعاية الطبية.

وأشارت هاريس إلى أن الفلسطينيين يخشون التوجه إلى المستشفيات، خوفًا من استهدافها، خاصة بعد القصف المتكرر لمرافق الرعاية الصحية من قبل الاحتلال، وهو ما أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي في القطاع المحاصر منذ شهور.