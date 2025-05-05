العالم اليوم - عائلات الرهائن: نتنياهو يفضل الأرض على أبنائنا

انتم الان تتابعون خبر عائلات الرهائن: نتنياهو يفضل الأرض على أبنائنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 10:26 صباحاً - أعلن منتدى عائلات الرهائن، الإثنين، استياءه من خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

واعتبر المنتدى في بيان أن "هذا مخطط (بنيامين) نتنياهو و(بتسلئيل) سموتريتش"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية اليميني المتطرف.

وأضاف المنتدى أن الخطة الإسرائيلية "تفضل الأراضي على الرهائن، وتناقض رغبة 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".

وختم بيانه قائلا: "سنندم لأجيال".

وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، ذكرت الإثنين أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على قطاع غزة.

ولاحقا قال مسؤول إسرائيلي إن توسيع العملية الإسرائيلية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.

ويأتي القرار رغم الضغوط التي تتعرض لها حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة مع حماس، لاستعادة 59 رهينة تحتجزها الحركة في قطاع غزة، يعتقد أن من بينهم 24 على قيد الحياة.