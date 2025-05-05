العالم اليوم - 9.2 مليار دولار مبيعات سابك السعودية في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 9.2 مليار دولار مبيعات سابك السعودية في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 09:28 صباحاً - تكبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي خسارة بلغ 1.21 مليار ريال (حوالي 323 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لكن الشركة حققت مبيعات بقيمة 34.59 مليار ريال (9.2 مليار دولار) في الربع الأول من 2025، بزيادة 5.8 بالمئة مقارنة مع 32.69 مليار ريال قبل عام.

وأضافت سابك أن الأرباح بلغت 0.25 مليار ريال قبل عام.

وقالت في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول): "حققت الشركة صافي خسارة للربع الأول من عام 2025 بمقدار (1.21) مليار ريال سعودي مقابل صافي ربح 0.25 مليار ريال سعودي تحققت في الربع الأول من العام السابق".

وأرجعت الشركة في بيانه سبب انخفاض صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مواد اللقيم، وارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى.

تعاني صناعة الكيماويات من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقلص الهوامش.

وقالت شركة الكيماويات العملاقة في فبراير إنها تخطط لخفض التكاليف وإيجاد فرص استثمارية جديدة، بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أسوأ من المتوقع.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه الأحد عن تحديات مستمرة تتعلق بالاقتصاد العالمي منها تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال الفقيه خلال مؤتمر صحفي "لا تزال الطاقة الإنتاجية الفائضة في صناعة البتروكيماويات تشكل تحديا".

وذكرت سابك في بيان أن النتائج تأثرت بزيادة في المصاريف التشغيلية "ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال (453.22 مليون دولار)".

وقال الفقيه "بالنسبة للجدول الزمني لإعادة الهيكلة في الشركة.. إعادة الهيكلة عادة بصفة مستمرة لكن هذه المرة كانت بشكل أكبر بحيث يصير تأثيرها الإيجابي على الشركة بالشكل الأكبر، ومتوقع خلال هذه السنة تكتمل إعادة الهيكلة".

وذكرت سابك أن الخسائر تأثرت أيضا بانخفاض في إجمالي الربح "بمقدار 1.05 مليار ريال سعودي نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم".