العالم اليوم - بالرسوم أيضا.. خطة ترامب الجديدة لـ"إنقاذ هوليوود"

انتم الان تتابعون خبر بالرسوم أيضا.. خطة ترامب الجديدة لـ"إنقاذ هوليوود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 مايو 2025 07:29 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، قائلا إن صناعة السينما الأميركية "تحتضر بسرعة كبيرة" بسبب المزايا التي تقدمها دول أخرى لجذب صانعي الأفلام الأميركيين.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي يشكل تهديدا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر (يهدف إلى نشر) رسائل ودعاية".

وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورا في عملية فرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على جميع الأفلام التي تنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "نريد أفلاما تصنع في أميركا مرة أخرى!".

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على منصة "إكس": "نحن بصدد ذلك"، لكنه لم يقدم، ولا ترامب، أي تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الرسوم.

وفي يناير الماضي، عين ترامب 3 من نجوم هوليوود المخضرمين، هم جون فويت وسيلفستر ستالون وميل غيبسون، لإعادة هوليوود إلى مكانة "أضخم وأفضل وأقوى من أي وقت مضى".

ويغيب الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن هوليوود منذ سنوات متجها إلى أماكن ذات حوافز ضريبية، مما يجعل صناعة العمل أقل تكلفة.

وأدت حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس في يناير إلى تفاقم المخاوف من أن المنتجين ربما يبحثون عن أماكن أخرى.

وانخفض الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في لوس أنجلوس بنسبة تقارب 40 بالمئة خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لمنظمة "فيلم إل إيه"، وهي منظمة غير ربحية ترصد إنتاج المنطقة من تلك الأعمال.