ترامب لا يستبعد إرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند في ظل ظروف معينة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه في ظل ظروف معينة قد نرسل قوات أمريكية إلى غرينلاند.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، عما "إذا كان قد يقرر، في ظل ظروف معينة، إرسال قوات أمريكية للمطالبة بغرينلاند"، قائلا: "قد يحدث هذا".

وأضاف: "لا أستبعد ذلك.. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكنني لا أستبعد أي شيء، نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند".

وأكد ترامب أيضا أن الولايات المتحدة "بحاجة ماسة إلى غرينلاند، وأنها "تحتاج إلى الجزيرة لضمان الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "غرينلاند هي مجموعة صغيرة جدا من السكان، وسنعتني بهم، وسنعتز بهم".

يذكر أن ترامب جدد تصريحاته في مارس الماضي التأكيد على أن غرينلاند "ستؤول بطريقة أو بأخرى" إلى السيطرة الأمريكية، واعدا سكان الجزيرة بالازدهار في حال انضمامهم إلى الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في وقت سابق، أن بلاده ترفض أي مطالبات أمريكية بشأن غرينلاند.

هذا وسئل ترامب أيضا عن فكرة استخدام القوة العسكرية ضد كندا وهي فكرة كانت غير واردة في السابق ولكنها الآن موضوع تكهنات وسط تأكيد ترامب المتكرر على أنه "يودن أن يجعل كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة".

وقال ترامب: "من غير المرجح جدا حدوث ذلك.. لا أتوقع حدوثه مع كندا ببساطة، لا أتوقع حدوثه، لأكون صريحا معكم".

وأشار ترامب إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكدا أنه يمكن مناقشة الموضوع عندما يزور كارني واشنطن العاصمة "هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".

ويعارض كارني، إلى جانب نحو 90% من الكنديين، فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، لكن ترامب قال إنه منفتح على النقاش.