نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن عن نية لتخفيف الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لتطوير العلاقات التجارية معها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتعين على البلاد خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وإلا فسيكون من المستحيل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "في مرحلة ما، سأخفضها، وإلا فلن نتمكن أبدا من التعامل معهم".

في الوقت نفسه أشار ترامب إلى أنه لن يُخفِّض الحواجز التجارية الوقائية للبضائع الصينية لبدء مفاوضات بين واشنطن وبكين.

من جهة أخرى اعتبر ترامب بأن الاقتصاد الصيني يُدمَّر بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قائلا: "الصينيون يعانون الآن. يُدمَّرون بالكامل. مصانعهم تُغلق. بطالتهم مُرتفعة للغاية.. اقتصادهم في حالة سيئة للغاية".

يذكر أنه في أبريل، نشر صندوق النقد الدولي توقعات مُحدَّثة، وسط توقَّع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني في عام 2025 إلى 4%، وهو أقل بـ 0.6 نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

في الوقت نفسه، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام بشكل ملحوظ، متوقعا تباطؤا في نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8%، أي أقل بـ 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق في يناير.

يشار إلى أن ترامب أعلن في 2 أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.

ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.

وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ "تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.