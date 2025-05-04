الاتحاد الأوروبي يدرس إقامة علاقات مع كتلة المحيطين الهندي والهادئ الكبرى بسبب ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاته مع الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ CPTPP في ظل السياسة التجارية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين ودبلوماسيين رفيعي المستوى، أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض أعادت إحياء خطط معلقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وكتلة CPTPP التجارية الرئيسية في منطقة المحيط الهندي-الهادئ.

وقد اكتسبت هذه الخطط زخما بعد إعلان ترامب في أبريل عن "يوم التحرير" وفرضه رسوما جمركية جديدة على الواردات. ومن المحتمل أن يشمل التعاون التجارة الرقمية وتجارة السلع، مما يعكس تحولا كبيرا في سياسة قيادة الاتحاد الأوروبي.

"CPTPP" هي اتفاقية تجارية وقعت بين 11 دولة من أعضاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب الولايات المتحدة منها. ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2018، وانضمت بريطانيا كأول دولة جديدة إلى الاتفاقية منذ ذلك الحين. وتضم الاتفاقية الآن 12 دولة، يبلغ مجموع سكانها 580 مليون نسمة، وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (نحو 14.7 تريليون دولار).

وكان ترامب فرض بداية أبريل رسوما جمركية على عدد من دول العالم وفي مقدمتها الصين ما أحدث بلبلة في الأسواق العالمية وأثار ردود فعل ترقى إلى حرب اقتصادية.