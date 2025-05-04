العالم اليوم - الأهلي يتلقى "هدية فاركو".. ويضرب الحدود بخماسية

انتم الان تتابعون خبر الأهلي يتلقى "هدية فاركو".. ويضرب الحدود بخماسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 10:26 مساءً - أشعل الأهلي سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصارا كاسحا 5-0 على ضيفه حرس الحدود، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في المسابقة العريقة.

وعلى ملعب القاهرة الدولي، افتتح الأهلي التسجيل مبكرا عن طريق نجمه طاهر محمد طاهر في الدقيقة التاسعة، وأضاف أحمد نبيل كوكا الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 27.

وواصل الأهلي هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني، حيث أضاف الفلسطيني وسام أبو علي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، فيما سجل حسين الشحات ومحمد هاني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكان بإمكان الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 44 لقبا إضافة المزيد من الأهداف لولا براعة محمد سيحة الذي تصدى للعديد من التسديدات الأهلاوية، حارس مرمى الحرس، ولجوء لاعبي الفريق المضيف للاستعراض في الكثير من الأحيان.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي، الذي حقق انتصاره الأكبر في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع بيراميدز، الذي خسر 2-3 أمام مضيفه فاركو في وقت سابق بالجولة ذاتها، إلى نقطة واحدة، مع تبقي 4 مباريات لكل فريق بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد حرس الحدود، الذي خسر جميع لقاءاته في مجموعة التتويج، عند 22 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أنه تم توزيع الأندية الـ18 المشاركة في بطولة الدوري على مجموعتين، حيث يتواجد في مجموعة التتويج الأندية التسعة الأولى في ترتيب جولة الذهاب بالمسابقة، فيما يتواجد في مجموعة الهبوط الأندية التي حصلت على المراكز التسعة الأخيرة، مع احتفاظ كل فريق بالنقاط التي حصل عليها خلال جولة الذهاب بالمسابقة.