نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيسف: ثلثا اللاجئين العائدين إلى أفغانستان من باكستان من الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت بعثة اليونيسف في أفغانستان بأن نحو 600 ألف مهاجر عادوا إلى أفغانستان من باكستان منذ سبتمبر 2024 لغاية اليوم، ثلثهم من الأطفال.

وأفاد رئيس البعثة في كابول، تاج الدين أویالا، بأن الأطفال يُطردون من البلاد، سواء مع عائلاتهم أو بشكل منفصل عن آبائهم.

وأضاف أويالا في منشور: "كان 782 من الأطفال العائدين قد فُصلوا سابقا عن عائلاتهم، ولكن تم لمّ شملهم الآن معهم بمساعدة اليونيسف".

ولفت إلى أنه عاد مؤخرا من منطقة تورخام الحدودية، حيث التقى بأطفال مُرحّلين من باكستان.

ووفقا لبوابة "كابول ناو" الإخبارية، يستمر الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان من باكستان، حيث رحّلت السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف أفغاني في شهر أبريل وحده.

ووفقا للسلطات الباكستانية، منذ بدء حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي بدأت في نوفمبر 2023، رُحّل ما مجموعه 907.351 أفغانيا إلى أفغانستان، وفقا لموقع "كابول ناو".