العالم اليوم - حال تعرضها لهجوم أميركي أو إسرائيلي.. إيران تتوعد بالرد

انتم الان تتابعون خبر حال تعرضها لهجوم أميركي أو إسرائيلي.. إيران تتوعد بالرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 09:24 مساءً - أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الأحد، ردا على التهديدات الأميركية، أن طهران سترد بقوة وتستهدف كافة المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت إلى اعتداء.

وشدد الوزير على أن "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأميركية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء"، لافتا إلى أن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".

وأضاف: "إذا هاجمت أميركا أو إسرائيل بلادنا فإننا سنستهدف مصالح وقواعد وقوات البلدين أينما كانت وفي الوقت الذي نراه ضروريا".

تهديدات نتنياهو

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وذلك بعد أن شنت الجماعة المتحالفة مع طهران هجوما صاروخيا على مطار بن غوريون في إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بالقرب من المطار، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع إكس: "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب".