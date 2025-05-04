اليابان والصين تتبادلان الاتهام بانتهاك المجال الجوي قرب جزر متنازع عليها

بكين ـ أ ف ب: تبادلت طوكيو وبكين الاحتجاجات الدبلوماسية واتهمت كل منهما الأخرى «بانتهاك» مجالها الجوي بعد دخول مروحية صينية وسفن تابعة لخفر السواحل في مواجهة مع طائرة يابانية قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.

والجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمعروفة باسم دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان، تدير شؤونها طوكيو، لكن بكين تطالب بالسيادة عليها، وهي تشكل بؤرة توتر في العلاقات الثنائية