انطلاق الانتخابات العامة فـي سنغافورة

سنغافورة ـ د.ب.أ: فتحت مركز الاقتراع أبوابها في الانتخابات العامة في سنغافورة والتي ينظر إليها باعتبارها الاختبار الرئيسي الأول لمدى تأييد رئيس الوزراء لورنس وونج، الذي تولى السُّلطة العام الماضي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوسع حزب العمل الشَّعبي، الذي ينتمي إليه وونج، هيمنته المستمرة منذ 66 عامًا في سنغافورة بسهولة، إلا أن الانتخابات تتم مراقبتها عن كثب حيث يعبِّر المواطنون عن استيائهم من السيطرة الحكومية الصارمة وارتفاع تكلفة المعيشة. وناشد وونج، وهو خبير اقتصادي حصل على تدريب في الولايات المتحدة ويشغل أيضًا منصب وزير مالية، مواطنيه منحه تفويضا قويا لقيادة سنغافورة التي تعتمد على التجارة وسط الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية. وقد خفضت الحكومة توقعاتها التجارية وحذرت من ركود محتمل.

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