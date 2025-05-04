نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ نتنياهو يتوعد بإشعال الجحيم في اليمن وإيران بعد ضربة مطار بن غوريون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الحوثيين ومن وصفهم بداعميهم في إيران، ردا على استهداف مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وتحدث عن خطته بشأن الحرب على غزة.

وقال نتنياهو عقب مشاورات أمنية إن الرد سيكون في الوقت والمكان اللذين تختارهما إسرائيل، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق تماما بأن هجمات الحوثيين تنطلق من إيران.

صاعقة من اليمن إلى قلب تل أبيب

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء أكد في ختام المشاورات الأمنية أن إسرائيل تنوي التحرك في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، توعد نتنياهو جماعة الحوثي بضربات على مراحل ردا على استهدافهم مطار بن غوريون.

وقال في كلمة مصورة عبر قناته على تطبيق تليجرام إن العمل ضد الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة فقط، ولكن سيكون هناك كر وفر، مضيفا أن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة بشأن ذلك.

صاروخ حوثي يهز إسرائيل

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن على مطار بن غوريون.

وكانت إسرائيل شنت العام الماضي غارات على منشآت حيوية في اليمن، منها موانئ الحديدة، وذلك بذريعة الرد على هجمات صاروخية للحوثيين.



"نصر مطلق"



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب على غزة ستنتهي عندما تحقق إسرائيل "نصرا كاملا ومطلقا".

وتحدث نتنياهو عن خطة بشأن غزة تقوم على "الحسم" وعدم بقاء حركة حماس.

واعتبر أن الضغط العسكري "نجح وسينجح حتما" في إعادة "المخطوفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل استعادت 80% من المحتجزين وستعيد الباقين عبر استمرار الضغط العسكري.

كما أشار إلى أن معارك ضارية ما تزال تدور في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت توسيع الهجمات على غزة بذريعة الضغط على حماس لتقديم تنازلات تفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأفاد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اليوم بأن الجيش يصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية في غزة، مضيفا أن الهدف من ذلك هو الضغط لإعادة المحتجزين وحسم المعركة ضد حماس، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، انتقد نتنياهو دعوات معارضيه إلى العصيان، قائلا إنها تشجع أعداء إسرائيل.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات من معارضيه بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية، كما تواصل عائلات الأسرى التظاهر للمطالبة بصفقة شاملة.