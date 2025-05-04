نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكاراغوا تنسحب من اليونيسكو احتجاجا على جائزة لحرية الصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) عن انسحاب نيكاراغوا من عضويتها.

وأوضحت المنظمة أن قرار الانسحاب يأتي احتجاجا على منح جائزة حرية الصحافة العالمية، التي تقدمها اليونيسكو باسم "جييرمو كانو"، لصحيفة نيكاراغوية هي "لا برينسا".

وقالت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي إنها تلقت رسالة من الحكومة النيكاراغوية تبلغ فيها بقرار الانسحاب بسبب منح الجائزة المذكورة.

وقالت أزولاي في بيان: "أعرب عن أسفي لهذا القرار الذي سيحرم شعب نيكاراغوا من فوائد التعاون، خاصة في مجالي التعليم والثقافة. وتعمل اليونيسكو ضمن نطاق ولايتها بالكامل عندما تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم."

وكانت نيكاراغوا واحدة من بين 194 دولة عضو في اليونيسكو. وأنشأ أعضاء المنظمة جائزة حرية الصحافة في عام 1997، وتم منح جائزة عام 2025 يوم السبت لصحيفة "لا برينسا" النيكاراغوية، بناء على توصية لجنة تحكيم دولية من المهنيين الإعلاميين.

وسيقام حفل تسليم الجائزة في بروكسل على هامش المؤتمر العالمي لحرية الصحافة الذي سيعقد بتاريخ 7 مايو 2025.