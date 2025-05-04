نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يستبعد ترشحه لولاية ثالثة في 2028 ويؤكد تركيزه على "أربع سنوات رائعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترشح لولاية ثالثة غير دستورية في عام 2028، رغم انتشار الفكرة في بعض دوائر مؤيديه.

وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على NBC News: "هذا ليس ما أسعى إليه. أتطلع إلى قضاء أربع سنوات رائعة، ثم أسلمها لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا بارزا ليقودها".

وسبق أن أثار ترامب في مارس إمكانية ترشحه مجددا، مؤكدا أنه "لا يمزح" وأن "هناك طرقا" لتحقيق ذلك رغم حظر التعديل الدستوري الثاني والعشرين. وتُروج منظمته لبيع قبعات تحمل شعار "ترامب 2028" بسعر 50 دولارا.

وأبدى ترامب ترددا في تحديد مرشح مفضل لخلافته، لكنه ذكر نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو كخيارين محتملين، قائلا: "لا أريد التورط في هذا. أعتقد أن [فانس] شخص رائع وذكي. ماركو كذلك رائع. هناك الكثير منهم رائعون".

وكشفت المقابلة عن مواقف أخرى أثارت جدلا، منها:

الالتزام بالدستور: تجنب ترامب الإجابة بوضوح عند سؤاله عما إذا كان ملزما باحترام الدستور، قائلا: "لا أعرف"، فيما يتعلق بقضية كيلمار أبريغو غارسيا، الذي أُرسل ظلما إلى سجن في السلفادور. وأضاف أنه "قد" يطلب توضيحا من المحكمة العليا.

الرسوم الجمركية الدائمة: أشار إلى أن الرسوم على الواردات قد تكون دائمة، ورفض إعفاء الشركات الصغيرة المتضررة، قائلا: "إذا ظن أحدهم أنها ستُلغى، فلماذا يُنشئ في الولايات المتحدة؟" كما قبل احتمال ركود اقتصادي مؤقت لتحقيق أهدافه الطويلة.

إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تراجع عن تهديده بإقالة جيروم باول قبل نهاية ولايته في 2026، قائلا: "لا، لا، لا.. سأستبدله خلال فترة قصيرة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد تحذيرات من غرفة التجارة الأمريكية من أن الرسوم الجمركية قد تلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه" بالشركات الصغيرة.