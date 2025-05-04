نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يسمي مرشحه المفضل لخلافته في رئاسة الولايات المتحدة عام 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شخص ضمن إدارته يراه مناسبا ويفضله للترشح لرئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته عام 2028.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "لديّ نائب رئيس (جي دي فانس)، وهو يقوم بعمل رائع... قد يكون على رأس قائمة المرشحين للرئاسة من بعدي.. إنه رجل رائع ومتألق".

كما أشاد ترامب بوزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي بالإنابة، ماركو روبيو، قائلا "ماركو كذلك رائع".

وتابع قائلا: "لكن، بالطبع، أعتقد أن نائب الرئيس، إذا كان متميزا، فسيكون له أفضلية.. ربما ينافسه أحدهم، فلدينا العديد من الأشخاص الجيدين في حزبنا".

واستبعد ترامب خلال المقابلة الترشح لولاية ثالثة غير دستورية في عام 2028، رغم انتشار الفكرة في بعض دوائر مؤيديه.

وسبق أن أعلن ترامب في تصريحات سابقة، أنه لم يدرس بجدية حتى الآن إمكانية ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة.