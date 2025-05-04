سماء سوريا تشتعل بسبب الأجواء المشتعلة بين تركيا وإسرائيل... فمتى ينتهي الأمر؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 08:29 مساءً - شهدت الأجواء السورية، في فجر يوم ٢ مايو الجاري، توترًا غير مسبوق بين القوات الجوية التركية والإسرائيلية، حيثُ قامت طائرات تركية بدوريات قرب مواقع استهدفتها الغارات الإسرائيلية المكثفة، بهدف إظهار الوجود التركي دون الدخول في صدام مباشر.

أرسلت الطائرات التركية إشارات تحذيرية إلكترونية للطائرات الإسرائيلية، كما جرى تواصل لاسلكي قصير بين الطيارين من الجانبين وسط أجواء مشحونة، قبل أن يتمكن الطرفان من تجنب الاشتباك.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع سورية عسكرية، تضمنت أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات، مؤكدًا أن الغارات مستمرة لحماية أمنه.

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من ٢٠ غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في سوريا، بينها موقع قرب القصر الرئاسي بدمشق.