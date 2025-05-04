العالم اليوم - نتنياهو: سنرد على جماعة الحوثي.. وداعمتها إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 08:22 مساءً - قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل سترد على الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، وذلك بعد أن شنت الجماعة المتحالفة مع طهران هجوما صاروخيا على مطار بن غوريون في إسرائيل.

وسقط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بالقرب من المطار، مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء وإثارة الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وقال نتنياهو على حسابه بموقع إكس "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان اللذين تختارهما، وعلى الإيرانيين سادتهم في الإرهاب".

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة تدرس تنفيذ عمل عسكري في اليمن، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية، آخرها إصابة صاروخ مطار بن غوريون، الأحد.

وجاء ذلك بعد اجتماع أمني ترأسه نتنياهو بمشاركة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والدفاع.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.