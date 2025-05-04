نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو فلاديمير زيلينسكي بأنه "مجنون" لتهديده رؤساء الدول المشاركين في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر بموسكو في 9 مايو.

وكتب فيليبو على صفحته في منصة "X": "إنه مجنون تماما!.. هذا الاندفاع المجنون، يغذيه في هذا الاتجاه (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون والاتحاد الأوروبي والمافيا العولمية بأكملها".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارا بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى من منتصف ليل 8 مايو إلى منتصف ليل 11 مايو الجاري. ووفقا للكرملين، "ستتوقف جميع الأعمال القتالية خلال هذه الفترة".

من جهته رفض زيلينسكي الهدنة المعلنة من الجانب الروسي، مطالبا بهدنة أطول وبشروطه الخاصة، كما ألمح لاحقا إلى أن قادة الدول الذين سيشاركون في احتفالات النصر بموسكو "ليسوا بأمان"، الأمر الذي اعتبره الخبراء والمحللون تهديدا صريحا باستهداف موسكو من قبل نظام كييف.