نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع صادم.. نصف البريطانيين يرفضون القتال من أجل بلدهم تحت أي ظرف من الظروف! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف استطلاع رأي مثير للجدل أن ما يقرب من نصف البريطانيين يرفضون فكرة القتال من أجل بلادهم اليوم تحت أي ظرف من الظروف.

وجاءت هذه النتائج الصادمة بالتزامن مع استعراضات القوات المسلحة البريطانية في وسط لندن استعدادا للاحتفال بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت البيانات أن 48% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته شركة إبسوس على أكثر من ألف بالغ، أكدوا عدم وجود أي سيناريو قد يدفعهم لحمل السلاح والذهاب إلى الحرب.

في المقابل، لم يبد سوى 35% فقط (نحو ثلث المستجوبين) استعدادهم للقتال، بينما تحفظ 17% على الإجابة.

وكشف التحليل الديموغرافي عن تفاوتات لافتة، حيث ظهر الرجال (49%) أكثر استعدادا للمشاركة في النزاعات المسلحة مقارنة بالنساء (21%).

كما برزت الفئة العمرية 18-34 عاما كالأكثر حماسا للقتال (42%)، بينما سجلت فئة 35-54 عاما أدنى معدل للاستعداد (28%)، مع تأكيد أكثر من نصفهم رفضهم القتال تحت أي ظرف.

على الصعيد السياسي، تصدر مؤيدو حزب "ريفورم يو كيه" قائمة المستعدين للقتال بين الأحزاب الكبرى، بينما جاء مؤيدو الديمقراطيين الأحرار في الطرف المعاكس.

وعلق الضابط العسكري السابق ريتشارد جيل، المخضرم في حربي العراق وأفغانستان، على هذه النتائج بقوله: "يشكل هذا الرفض الجماعي مؤشرا خطيرا على تدهور الروح الوطنية. لقد تخلينا عن تعزيز قيم الفخر بالوطن وتاريخه ومبادئه الأساسية".

وأضاف جيل: "لا يمكن لأمة تعاني من أزمة هوية أن تتوقع من مواطنيها الدفاع عنها. هذا الواقع المقلق يتطلب تغييرا جذريا".