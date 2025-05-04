ترامب يكشف ملامح النهاية: لن أترشح لولاية ثالثة.. والسبب!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 07:33 مساءً - في حوار تلفزيوني مثير، أعلن الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" أنه لا يسعى لولاية رئاسية ثالثة، مفضّلًا أن يسلم الشُعلة إلى "جمهوري عظيم" يقود أمريكا إلى الأمام.

لكن حديثه عن الدستور، حين قال: "لا أعلم إن كنت التزمت به"

فتح باب التساؤلات حول مدى احترامه للنصوص الدستورية، مما أثار جدلاً واسعاً.

ترامب حمّل القضاء مسؤولية عرقلة جهوده في ملف الهجرة، مؤكدًا أنه انتُخب لطرد "المجرمين وتجار المخدرات"، لكنه اصطدم بجدار من القوانين.

ولم يغب حسه الاستفزازي، حين علّق على كندا، حيث يكون ضمها كولاية أمريكية مستبعد عسكريًا، رغم نبرة السخرية، بينما لم يغلق الباب أمام سيناريو السيطرة على غرينلاند.

أما بالنسبة لملف "التيك توك" فكان موقف ترامب أنه تركه مفتوحًا، وأكد أن مصيره ليس محسومًا إلى الآن، كما من المُحتمل ترشيح بعض القيادات في المستقبل مثل: جي دي فانس أو ماركو روبيو.

ولم يخلُ اللقاء من هجوم جديد على رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إذ اتهمه ترامب بعرقلة الاقتصاد عبر التشدد في السياسات النقدية، رغم تأكيده عدم نيته إقالته.

وختم بتفاؤل حذر، قائلاً: