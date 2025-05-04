العالم اليوم - فاركو يشعل الدوري المصري.. ويسقط بيراميدز بثلاثية

انتم الان تتابعون خبر فاركو يشعل الدوري المصري.. ويسقط بيراميدز بثلاثية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 07:26 مساءً - أشعل نادي فاركو أجواء الدوري المصري، الأحد، بعد أن ألحق بنادي بيراميدز متصدر البطولة أول هزيمة، ليقدم هدية للأهلي الذي يلاحق الفريق السماوي.

وفاز فاركو على بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات مسابقة دوري نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى المصري.

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 65، وأضاف محمود عماد الهدف الثاني بعدها بدقائق معدودة.

وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو، وفى الوقت بدل الضائع أحرز مروان حمدي الهدف الثانى لبيراميدز.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة ومازال في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.