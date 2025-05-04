العالم اليوم - زيزو يعود للزمالك.. ويخوض مرانه الأول

انتم الان تتابعون خبر زيزو يعود للزمالك.. ويخوض مرانه الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 07:26 مساءً - وصل لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" إلى مقر النادي في ميت عقبة بمحافظة الجيزة في مصر، الإثنين، لأول مرة منذ ما يقارب من شهر، وخاض أول مران له.

وغاب زيزو الفترة الماضية عن صفوف الزمالك بعدما تحدث مسؤولو الأبيض عن توقيعه للأهلي بنهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض زيزو آخر مران له بقميص الزمالك يوم 8 أبريل الماضي قبل لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي والذي لم يشارك فيه.

وتدرب زيزو بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة، فيما وضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا للمران الفردي.

ولن يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها الإثنين، حيث خاض زيزو المران كاملا من بدايته وحتى النهاية.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك في بيان نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق.

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات، كما سبق أن حرر اللاعب محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.