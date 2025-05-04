نتنياهو.. المعركة ضد الحوثيين مستمرة بضربات قاضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون، ما أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار مادية في المنطقة المحيطة.

في تسجيل مصور نشره على صفحته الرسمية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنسيق بلاده مع الولايات المتحدة لمواجهة جماعة الحوثي، وأشار إلى أن العمليات ضدهم لن تقتصر على ضربة واحدة بل ستتواصل في المستقبل.

عقب الهجوم، عقد نتنياهو اجتماع أمني طارئ مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس لمناقشة تعزيز منظومة الدفاع الجوي واتخاذ إجراءات ردعية لحماية المنشآت الحيوية.

وجدد نتنياهو التهديد بشن "ضربات قاضية" ضد الحوثيين، مبرزًا أن أمن إسرائيل يتطلب موقفًا حاسمًا ومستمرًا كلما ظهرت تهديدات جديدة.