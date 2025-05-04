إسرائيل تتهم قطر بالإزدواحية وعليها أن تختار بينهم وبين حماس!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - وصف نتنياهو خطابات قطر بأنها مائعة وبها ازدواجية وغير متزنة أو حاسمة في قرارتها، وعليها أن تختار إما أن تكون بجانب الحضارة، وهي إسرائيل، أو تكون بجانب الهمجية وتشير إلى حماس.

أكدت قطر في بيان شديد اللهجة أن ما تقوم به قطر هو الوصول إلى حل من أجل وقف الهجمات المتكررة من قِبل الطرفين، والوصول إلى حل، أما موقف قطر فهو حاسم، ولا يمكن السماح لأي شخص بأن يسيء إلى سمعة قطر.

كما ذكرت قطر إسرائيل بأنها هي التي ساعدت في الإفراج عن الجنود الإسرائيليون.