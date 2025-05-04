كارثة صامتة في قلب الأمازون.. مرض غامض يحصد أرواح الأطفال في الإكوادور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - في أعماق الأمازون، وتحديدًا في منطقة تايشا الريفية بمقاطعة مورونا سانتياغو، اجتاح مرض بكتيري قاتل مجتمع "أتشوار" من السكان الأصليين، مخلفًا وراءه مأساة إنسانية.

ثمانية أطفال لقوا حتفهم حتى الآن، بينما ظهرت أعراض المرض على أكثر من أربعين شخصًا آخرين.

المرض يُدعى داء البريميات، وينتقل عادة من الحيوانات إلى الإنسان، خاصة عبر المياه أو التربة الملوثة بفضلات القوارض.

وتكون بداية أعراضه مثل الانفلونزا: إسهال وصداع وحُمى، ثم يتطور ليُصيب الكبد، الكلى، والجهاز التنفسي.

السلطات الصحية في الإكوادور سارعت إلى احتواء التفشي، إلا أن انتشار المرض في تسع مجتمعات محلية حتى الآن، يثير القلق بشأن الأمن الصحي في المناطق المعزولة.

خلف هذه الأرقام الصغيرة، مأساة كبيرة تختبئ في الغابات المطيرة، حيث لا يصل الضوء ولا الدعم بسهولة.