في لحظة تحبس الأنفاس..عاصفة تقلب قاربين في نهر بالصين ومصير 20 راكبًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - في لحظات تحولت نزهة نهرية إلى كابوس مأساوي، حين انقلب قاربان يقلان نحو 70 شخصًا في مياه نهر وو بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، بعد ظهر اليوم الأحد.

العاصفة ضربت فجأة، بلا إنذار، مصحوبة برياح هوجاء وبَرد شديد، لتبتلع المياه القاربين في مشهد مأساوي التقطه البعض بكاميرات الهواتف، فيما وثق آخرون لحظات الصدمة والصراخ.

رجال الإنقاذ هرعوا إلى المكان وعانوا من صعوبة الرؤية بسبب الطقس، ولكنهم تمكنوا من سحب 50 شخصًا من قلب التيار الغاضب، بينما لا يزال نحو 20 آخرين في عداد المفقودين، وعمليات البحث تحولت إلى سباق مع الوقت، مع غوص فرق الإنقاذ في عمق النهر وسط التيارات القوية، مستعينين بزوارق الإنقاذ والطائرات المسيرة وأجهزة الرصد.

والتقطت صور من موقع الحادث أظهرت مشاهد لا تُنسى حيث كان هناك رجل يضغط بيديه على صدر أحد الضحايا محاولًا إنعاشه، وقارب مقلوب يطفو كأثر باهت من لحظة كانت من المفترض أن تكون مبهجة، وبدا النهر هادئًا قبل ساعات فقط، لكن عاصفة واحدة كانت كفيلة بأن تقلب كل شيء رأسًا على عقب.

الصين التي تواجه تقلبات مناخية حادة في السنوات الأخيرة، تعيش اليوم على وقع فاجعة جديدة، وأصوات أهالي المفقودين تختلط بأصوات القوارب في المياه، والكل يترقب خبرًا واحدًا إما أن يعود من غاب، أو أن يخبروهم بنبأ الوفاة.