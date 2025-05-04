العالم اليوم - فيديو.. نشوب حريق ضخم في مدينة مشهد الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 06:28 مساءً - أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.

من جانبه، صرّح المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، وفق لوكالة "إرنا".

ونوه إلى أن "الحريق ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة".

وأوضح أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة 4 آلاف متر مربع بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.