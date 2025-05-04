العالم اليوم - ترامب: لا أسعى لولاية ثالثة وأفضّل أن يكون خليفتي "جمهوريا"

انتم الان تتابعون خبر ترامب: لا أسعى لولاية ثالثة وأفضّل أن يكون خليفتي "جمهوريا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 06:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أكد أنه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي سي نيوز"، ونشرت مقتطفات منها، قال ترامب: "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".

وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الدستور الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف".

وفي سؤال آخر حول ما إذا كان كل من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، قال ترامب: "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" الصيني، أعلن ترامب استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن يحدد إطارا زمنيا بديلا.

وتطرق ترامب أيضا لتصريحاته الخاصة بكندا حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل كندا "الولاية الـ 51 الأميركية".