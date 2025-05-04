نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يلمح إلى إمكانية انسحابه من محادثات أوكرانيا ويكشف سببا يمنعه من الانسحاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة "NBC News" أنه قد يقرر يوما ما الانسحاب من عملية التفاوض حول تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب تعليقا على إمكانية الانسحاب من عملية التفاوض: "سيأتي وقت أقول فيه: حسنا، استمروا في التصرف بغباء.. سيأتي وقت أقول فيه ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه في بعض الأحيان يقترب من اتخاذ قرار الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا ولكن تحدث بعد ذلك "أمور إيجابية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس قد صرحت في 29 أبريل الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض لتسوية النزاع في أوكرانيا كوسيط إذا لم يحدث تقدم نحو السلام. وفي الوقت ذاته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تعتزم السعي بنشاط لبدء مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع الأوكراني خلال المائة يوم القادمة. وفي يوم الجمعة الماضي كررت بروس تصريحاتها السابقة بأن الولايات المتحدة ستنسحب من عملية التفاوض حول التسوية الأوكرانية إذا لم يتم إحراز تقدم كاف فيها.

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر يناير الماضي إنه إذا كانت هناك رغبة في إيجاد حل وسط، فمن الممكن التفاوض بشأن أوكرانيا. ووفقا للزعيم الروسي، فإن المشكلة تكمن في التوقيع النهائي على الوثائق إذ لا يحق لفلاديمير زيلينسكي الذي انتهت فترة ولايته في مايو 2024، التوقيع على أي شيء بسبب عدم شرعيته.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر بوتين أن كييف بحاجة إلى إيجاد طريقة لإلغاء المرسوم الذي وقعه زيلينسكي في وقت سابق بشأن حظر المفاوضات مع روسيا، وهذا، على سبيل المثال، يمكن أن يقوم به رئيس البرلمان الأوكراني. أما إذا كان زيلينسكي نفسه يريد المشاركة في المفاوضات، فقد أعرب الرئيس الروسي عن استعداده لتخصيص أشخاص معينين لهذا الغرض.

وفي أبريل الماضي، أكد بوتين في اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.