نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق كبير في مدينة مشهد الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شب حريق ضخم في مصنع للدراجات النارية بمدينة مشهد جنوب إيران، اليوم الأحد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وفي التفاصيل التي أوردتها الوكالة، أعلن المدير التنفيذي لمنظمة خدمات الإطفاء في مشهد، حميد رضا كافينيا، السيطرة على الحريق في مصنع الدراجات النارية في مدينة مشهد، بالقرب من مصنع "إلكترو استيل".

وقال في حديث للوكالة: "بعد ظهر اليوم تم الإبلاغ عن اندلاع حريق في مصنع لإنتاج الدراجات النارية يقع في شارع النبي الأعظم، وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المكان".

وأوضح أنه تم إخماد الحريق، مشيرا إلى أنه "جرى إرسال 17 شاحنة إطفاء و50 إطفائيا إلى مكان الحادث حيث تم إخماد الحريق عند الساعة الثانية من ظهر اليوم".

وأوضح أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

وذكر أن "التحقيق ما زال جاريا لمعرفة سبب الحريق".

ووفق وكالة "إرنا" أدى حريق المصنع إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المدينة وكان من الممكن رؤيتها من مسافة عدة كيلومترات.

وأضافت أن المصنع الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع احترق بالكامل، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن.

يذكر أن انفجار مصنع الدراجات النارية في مشهد، وقع بعد أسبوع من انفجار هائل، في ميناء "الشهيد رجائي" غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران، والذي تسبب بأضرارا مادية كبيرة ونحو 70 قتيلا ومئات الجرحى.

وقبل أيام، كشفت لجنة التحقيق في أسباب الانفجار في ميناء "الشهيد رجائي"، النتائج الأولية لتحقيقاتها.

وفي بيان رسمي لها، أوضحت اللجنة أن "هناك تقصيرا مؤكدا في الالتزام بقواعد السلامة والدفاع المدني"، لافتة إلى "وجود مخالفات في بعض التصريحات الرسمية، حيث تتابع الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية مهمة التعرف على المسؤولين عن الحادث".

وقالت اللجنة إن "التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب دراسة شاملة ومتكاملة لكافة أبعاده، وهو أمر يستلزم القيام بإجراءات فنية ومخبرية دقيقة".