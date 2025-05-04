تشيلي تطور نوع جديد من الأرز يقلل استهلاك المياه بنسبة 50%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - قامت تشيلي بتطوير أحد أنواع الأرز الجديدة التي تستهلك كميات قليلة من المياه أثناء الزراعة، ويمكن الاعتماد عليه في منطقة نوبلي بجنوب منطقة تشيلي التي تعاني من الجفاف منذ حوالي 15 عام.

وبالحديث عن التفاصيل، قامت المهندسة الزراعية كارلا كورديرو بابتكار نوع هجين من الأرز يطلق عليه جاسبي، وقد تم تطويرة من دمج بذور تشيليه وروسية، وهذا ساعد في أن يكون مقاوم للجفاف والظروف البيئية الصعبة.

وقد تم تطبيق تقنية الزراعة المكثفة للأرز، التي لا تحتاج أن يتم غمر الحقول بالمياه مثلما كان في السابق، كما أن هذا النوع يتطلب فقط نصف كمية المياه التي تستخدم في الطرق التقليدية، أي حوالي 1250 لتر فقط لإنتاج كيلو واحد من الأرز، وقد تم إنتاج كل بذرة حوالي 30 نبتة مما يعادل ما يزيد عن 10 أضعاف المحصول التقليدي.

كما تعد هذه التقنية أحد الخطوات البارزة للتصدي للجفاف وتأثيراته على الأرز، لاسيما في المناطق التي تعاني من الجفاف أو قلة المياه، كما يتوقع أن يتم اختبار تلك التقنية في بلاد أخرى مثل أوروغواي، والإكوادور والبرازيل.

تم الاعتماد على تقنية جاسبي بصورة رسمية من قبل وزارة الزراعة التشيلية في عام 2023، مما ساعد في فتح آفاق جديدة لزيادة إنتاج الأرز في تشيلي في ظل التحديات التي تنتج من التغيرات المناخية.