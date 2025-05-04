سوريا تتوقع اتفاق قريب مع تركيا لتوريد الكهرباء وتخفيف أزمة الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - تتوقع الحكومة في سوريا أن تركيا ستقوم قريبا بابرام اتفاق من أجل توريد الكهرباء، وتلك الخطوة تهدف إلى تخفيف ازمة الكهرباء المستمرة بالبلاد.

وطبقًا لوزير الطاقة السوري، محمد البشير، سيشمل الاتفاق مد خط كهرباء بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى الأراضي السورية.

كما أن من المتوقع أن يتم إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعي بين مدينة كيليس التركية ومدينة حلب شمال سوريا.

الجدير بالذكر أن سوريا تعاني منذ سنوات من أزمة حادة في قطاع الكهرباء بسبب تضرر البنية التحتية ونقص الوقود، ما أدى إلى تقليص ساعات التغذية الكهربائية بشكل كبير في مختلف المناطق.