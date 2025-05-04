بتكلفة 400 مليون دولار.. طائرة ترامب الرئاسية المؤقتة فخامة تتحدث عن نفسها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 04:30 مساءً - تم الكشف عن عدة صور جديدة لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أنها تخضع في الوقت الحالي لعدة عمليات تعديل لتلائم المهمات الرئاسية، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل التصميم الداخلي المميز:
- تأتي الطائرة من طراز L3 Harris، وتتمتع بأجنحة للنوم، بالإضافة إلى سجاد ناعم، و أرائك جلدية، مع ديكورات يغلب عليها اللون الذهبي في الجدران والأثاث.
- وقد تولت شركة التصميم الفرنسية "Alberto Pinto Cabinet" مسؤولية تجديد المقصورة الداخلية، حيث عكست التصاميم الفخامة المعتادة في برج ترامب.
- تبلغ قيمة الطائرة بنحو 400 مليون دولار، و سيتم استخدامها مؤقتًا كطائرة رئاسية لحين تسليم طائرة بوينغ المخصصة.
وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن ترامب يتابع مراحل تجهيز الطائرة عن قرب، ويأمل في استلامها بحلول فصل الخريف.