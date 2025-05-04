بتكلفة 400 مليون دولار.. طائرة ترامب الرئاسية المؤقتة فخامة تتحدث عن نفسها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 04:30 مساءً - تم الكشف عن عدة صور جديدة لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أنها تخضع في الوقت الحالي لعدة عمليات تعديل لتلائم المهمات الرئاسية، وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل التصميم الداخلي المميز:

تأتي الطائرة من طراز L3 Harris، وتتمتع بأجنحة للنوم، بالإضافة إلى سجاد ناعم، و أرائك جلدية، مع ديكورات يغلب عليها اللون الذهبي في الجدران والأثاث.

وقد تولت شركة التصميم الفرنسية "Alberto Pinto Cabinet" مسؤولية تجديد المقصورة الداخلية، حيث عكست التصاميم الفخامة المعتادة في برج ترامب.

تبلغ قيمة الطائرة بنحو 400 مليون دولار، و سيتم استخدامها مؤقتًا كطائرة رئاسية لحين تسليم طائرة بوينغ المخصصة.

وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن ترامب يتابع مراحل تجهيز الطائرة عن قرب، ويأمل في استلامها بحلول فصل الخريف.