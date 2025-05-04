المحكمة الفيدرالية تقوم بإيقاف قرار ترامب بإغلاق معهد خدمات المتاحف والمكتبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 04:30 مساءً - أصدرت محكمة أمريكية أمرًا قضائيًا يمنع إدارة ترامب من المضي قدمًا في إغلاق معهد خدمات المتاحف والمكتبات بصورة مؤقته وذلك في إطار دعوى رفعتها جمعية المكتبات الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات.

والجدير بالذكر أن هذه الدعوى الهدف منها كان إيقاف قرار فصل 75 موظف بالمعهد والذي كان يجب تنفيذه في يوم 4 مايو 2025.

وقد ورد هذا القرار القضائي قبل أيام قليلة من تسريح جماعي كان سيطال جميع العاملين بالمعهد، ويعتبر بمثابة انتصار المكتبات الأمريكية والأفراد الذين يعتمدون على خدماتها، وهذا طبقا لتصريحات سيندي هول، رئيسة جمعية المكتبات الأمريكية.

وأكدت هول أن الأمر المؤقت يمنح وقت إضافي لحماية IMLS من التفكيك إلى حين الفصل النهائي في القضية، ألا أنها شددت على أهمية تحرك الكونجرس لتأمين التمويل اللازم للمعهد في العام المقبل.

تم تأسيس معهد IMLS عام 1996، ويعد بمثابة الجهة الفيدرالية الوحيدة المعنية بدعم المتاحف والمكتبات في الولايات المتحدة، ويضم المعهد مكتبين رئيسيين، أحدهما لخدمات المتاحف والآخر لبرامج المكتبات.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قام بإصدار في 14 مارس أمر تنفيذي وصف فيه IMLS بأنه ليس هام وأمر بإلغائه إلى جانب ست وكالات فيدرالية أخرى، وقد ترتب على هذا القرار وقف المنح، وتسريح الموظفين، بالإضافة إلى إنهاء عضوية مجلس إدارة المعهد.