مقيمة فرنسية تشيد بتجربتها الأمنية في السعودية….. أشعر بالأمان كلما رأيت الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 04:30 مساءً - أشادت مقيمة فرنسية تقيم في المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات بتجربتها الأمنية الإيجابية داخل البلاد، مؤكدة أن تعامل رجال الأمن في السعودية يعكس احترامًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويبعث على الطمأنينة لا القلق.

وأوضحت السيدة، التي وثّقت تجربتها في مقطع مصوَّر انتشر على منصات التواصل، أن الكثير من الأوروبيين يمتلكون تصورات نمطية خاطئة عن الحياة في السعودية، مشيرة إلى أن الواقع يختلف تمامًا عما يُروَّج في بعض وسائل الإعلام الغربية.

وتحدثت عن تجربتها الشخصية في التنقل داخل المملكة، حيث قالت إنها تقود سيارتها القديمة منذ سنوات ولم تواجه أي مضايقات من الجهات الأمنية، بل تشعر بالارتياح عند رؤية رجال الشرطة في الشوارع، لما يقدمونه من مساعدة واستجابة سريعة للحوادث.

ولفتت إلى أن رجال الأمن السعوديين يظهرون احترافية عالية وسرعة في التعامل مع البلاغات، مشيرة إلى أنهم يصلون خلال دقائق عند وقوع أي حادث، ويساهمون في تنظيم الأمور ومساعدة المتضررين بكل ود واحترام.

كما قارنت بين تعامل الشرطة في السعودية ونظيرتها في فرنسا، مؤكدة أن التجربة في وطنها الأم لا تحمل ذات الشعور بالأمان، حيث يشعر كثير من المواطنين الفرنسيين بالقلق عند التعامل مع الشرطة حتى في المواقف الاعتيادية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحياة في السعودية أكثر استقرارًا مما يتصوره البعض، داعية إلى كسر الصور النمطية المتبادلة بين المجتمعات، وتعزيز التفاهم من خلال التجربة والمعايشة المباشرة.