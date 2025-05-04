نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات ترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان والسماح لهم بالسفر إليها اعتبارا من 7 مايو، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد.

ويأتي القرار "عقب زيارة العمل التي قام بها جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك" وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وحول شروط وإجراءات السفر، قالت الخارجية "يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل السفر لضمان التواصل الفعال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم.

ونوهت الوزارة بأن التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال هذه الخدمة.

وأوضحت أنه يحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل "حتى لا يكونوا عرضة لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية".

وأهابت الوزارة بالمواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة، مؤكدة أن عدم التسجيل أو تحديث مقر الإقامة يعرض المواطن للمساءلة القانونية.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.