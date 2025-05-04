تصاعد التوتر في تل أبيب: شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها بعد قصف مطار بن جوريون

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أحمد جودة - القاهرة - خمس شركات أوروبية توقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

في تطور خطير على الساحة الإقليمية، أعلنت خمس شركات طيران أوروبية، اليوم الأحد 4 مايو 2025، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة عقب استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي، في هجوم تبنته جماعة الحوثي اليمنية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة طيران فرنسية قررت تمديد التعليق حتى صباح الثلاثاء.

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن القصف الصاروخي

وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري محادثة هاتفية مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من المسؤولين الأمنيين لبحث تداعيات الهجوم والرد المحتمل عليه.

إصابة 8 إسرائيليين وإجلاء الملايين إلى الملاجئ

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق بأن نتنياهو دخل في مشاورات أمنية طارئة عقب القصف، الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص، بينهم إصابة متوسطة، وفق ما أعلنته خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، ما تسبب في حالة من الذعر الواسع، وأجبر أكثر من 3 ملايين إسرائيلي على التوجه إلى الملاجئ.



