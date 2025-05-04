أردوغان: إسرائيل منزعجة من قوتنا داخل المنطقة... والسبب في تأجيل زيارته لأذرييجان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 03:31 مساءً - أكد أردوغان أن إسرائيل منزعجة للغاية من قوة وسيطرة تركيا في المنطقة، وأكد أيضًا أن تركيا تتابع الوضع عن كثب وخطوة بخطوة.

كما نوه بضرورة تواصل العالم مع القضية الفلسطينية والوصول إلى حل بخصوص القضية، وأن إسرائيل هي ليست العالم، ولا يجب وضعها في مكانة أكبر من مكانتها.

كما أوضح أردوغان أن لا صحة على الإطلاق لما ذكره نتنياهو في مساء الأمس على أنه بسبب الأوضاع الحالية أجل زيارته إلى أذربيجان، ولكن الحقيقة هو أن تركيا منعته من الطيران داخل المجال الجوي لتركيا.