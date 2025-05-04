العالم اليوم - اعتداء على مطعم في دمشق.. تحقيق وتسجيلات مصورة

انتم الان تتابعون خبر اعتداء على مطعم في دمشق.. تحقيق وتسجيلات مصورة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 03:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف عناصر متورطة بالاعتداء على مدنيين في أحد أحياء دمشق، ورغم أنها لم تذكر الحادثة بشكل مباشر، إلا أن المقصود بحسب وسائل إعلام سورية حادثة الاعتداء على مطعم "ليالي الشرق" في دمشق.

ونقلت الإخبارية السورية عن المكتب الإعلامي في الداخلية، قوله: "تم تداول مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من الأفراد بأحد أحياء مدينة دمشق".

وأشعل فيديو الاعتداء الذي تم توثيقه بكاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه عناصر مسلحون، بعضهم ملثم يعتدون على الزبائن.

وأكد المكتب الإعلامي للداخلية، أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين وضبطهم، مشيراً أنه بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطة بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وشددت الداخلية أن "سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية وتشدد على أن أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة".