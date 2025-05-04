العالم اليوم - بعد الصاروخ الحوثي.. شركات طيران تعلق رحلتها إلى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بعد الصاروخ الحوثي.. شركات طيران تعلق رحلتها إلى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 03:24 مساءً - أعلنت شركان طيران دولية، الأحد، تعليق رحلتها من وإلى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن استهدف منطقة قرب مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إنها عللقت جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو الجاري.

وأوضحت المجموعة، التي تضم شركات "سويس"، "النمسا للطيران"، و"خطوط بروكسل الجوية" وشركة الخطوط الجوية الإيطالية "إي.تي.إيه"، إنها ألغت كافة الرحلات المجدولة لهذا اليوم، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب التطورات الأمنية الحالية.

كما قامت شركات طيران أخرى مثل "آير يوروبا"، "آير إنديا"، بإلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، في خطوة مشابهة للوفتهانزا، وذلك بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وبدورها أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكاليف "ويز آير" أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.