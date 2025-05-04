نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر يمنية: غارات أمريكية تستهدف معسكرات تدريب للحوثيين في محافظة المحويت شمالي اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر يمنية، بغارات أمريكية استهدفت معسكرات تدريب للحوثيين في محافظة المحويت شمالي اليمن.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.