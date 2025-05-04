الأمير هاري يُعلن عن رغبته في التصالح مع والده... وزوجته تدعمه وتنشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 02:35 مساءً - أعلن الأمير هاري عن رغبته في التصالح مع تشارلز، وعن رغبته في التحدث معه، ومع الأمير ويليام، ولكن العلاقة باتت بين هاري والعائلة المالكة متوترة للغاية.

في حين آخر نشرت زوجته ميغان ماركل صورة له أبيض وأسود وهو يحمل ابنته على كتفه، ويمسك بيد ابنه في يد أخرى، ويسير معهما في حديقة، ويبدو وكأنها قامت بتصويرهم من شرفة، يأتي هذا بعد خسارة هاري أمام المحكمة بخصوص الحماية في المملكة المتحدة.

أكد هاري أنه طلب من والده أن يبتعد عن طريقه، ولم يطلب منه أن يلغي الحماية عليه وعلى أسرته، كما أكد أن الحياة ثمينة، وحالة والده الصحية على غير ما يرام، فطالب بالتسامح ورفع حالة التوتر والقلق بين العلاقات الأسرية.