العالم اليوم - عملية الشابو والجرينوف.. مصرع عصابة إجرامية خطيرة في مصر

انتم الان تتابعون خبر عملية الشابو والجرينوف.. مصرع عصابة إجرامية خطيرة في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 02:28 مساءً - نفذت أجهزة الأمن المصرية عملية أمنية موسعة في محافظة أسيوط بصعيد مصر، أسفرت عن مقتل 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وذلك عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان على "فيسبوك" أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت عن قيام 5 متهمين، سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا جنايات تتعلق بـ"القتل العمد، وحيازة الأسلحة النارية، والاتجار بالمخدرات"، بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن اثنين من المتهمين صادر بحقهما أحكام نهائية بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا "قتل عمد وحيازة سلاح".

وبناء على إذن من النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، شملت 60 كيلوغراما من مخدري الحشيش والشابو، و112 قطعة سلاح ناري متنوع، بينها 2 رشاش جرينوف، و25 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و53 فرد محلي الصنع، إضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بنحو 40 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.