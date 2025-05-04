العالم اليوم - ردا على استهداف مطار بن غوريون.. إسرائيل تدرس هذا الخيار

انتم الان تتابعون خبر ردا على استهداف مطار بن غوريون.. إسرائيل تدرس هذا الخيار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 02:28 مساءً - نقل مراسل "دوت الخليج"، الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل تدرس شنّ هجوم في اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على تل أبيب.

وأضاف مراسلنا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات هاتفية عاجلة بشأن إطلاق الصاروخ الحوثي على مطار بن غوريون، اليوم الأحد.

وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه "لا قيود علينا بعد إطلاق الصاروخ الحوثي".

وذكر مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو سيعقد اجتماعا هاتفيا مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين آخرين، الساعة الثالثة عصرا، لبحث ردود محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في سوريا، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط الصاروخ في محيط مطار بن غوريون.

وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".

من جانبه، دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وكتب غانتس في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الأحد: "هذه ليست اليمن، هذه إيران، إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها. على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ، إن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في طهران".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، قد صرّح، الأحد، بأن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا استهدف مطار بن غوريون في إسرائيل، مؤكدا أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح".