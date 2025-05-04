نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تحقيق مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة في حادث سقوط صاروخ حوثي بمطار بن جوريون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن فريقًا مشتركًا من الجيشين الإسرائيلي والأمريكي سيقوم بإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ حوثي في مطار بن جوريون الدولي، بالقرب من تل أبيب.

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد برد قاسي على الهجوم

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، عن توجيه إسرائيل ضربة قاسية لـ المتمردين الحوثيين، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف وسط تل أبيب.

وأكد كاتس أن إسرائيل ستتعامل مع أي قصف يستهدفها بأضعاف مضاعفة، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ الإجراءات اللازمة لردع أي تهديدات في المستقبل.

تداعيات الهجوم الحوثي على إسرائيل

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يتصاعد التوتر في المنطقة إثر الهجمات الحوثية على إسرائيل، ما يثير قلقًا كبيرًا من تصاعد الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتعتبر هذه الهجمات بمثابة تصعيد جديد في الصراع الإقليمي الذي يهدد استقرار المنطقة.