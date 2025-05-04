‏جيروزاليم بوست: إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناءً على طلب من الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏جيروزاليم بوست، إن إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.