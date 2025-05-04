العالم اليوم - لإعادة فرض السيطرة على غزة.. حماس تكرر "إجراء 2007"

انتم الان تتابعون خبر لإعادة فرض السيطرة على غزة.. حماس تكرر "إجراء 2007" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 01:23 مساءً - كشفت مصادر أمنية عن أن وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، تعيد تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة، التي تم إنشاؤها عام 2007 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني ونجحت في القضاء على فوضى السلاح وبسطت الأمن في أرجاء القطاع.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، الأحد، عن المصادر قولها إن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.

وبينت أن "القوة ستباشر فورا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين".

وأضافت أن "القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع".