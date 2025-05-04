العالم اليوم - من الماء والتربة والحيوانات.. مرض خطير يضرب مناطق بالأمازون

انتم الان تتابعون خبر من الماء والتربة والحيوانات.. مرض خطير يضرب مناطق بالأمازون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 01:23 مساءً - توفي 8 أطفال بسبب داء البريميات، وهو مرض بكتيري أصاب ما لا يقل عن 46 شخصا في أحد مجتمعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون في الإكوادور، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية.

وبحسب وزارة الصحة، رصد المرض في منطقة تايشا الريفية بمقاطعة مورونا سانتياغو، حيث يعيش السكان الأصليون المنتمون إلى مجتمع "أتشوار".

وقالت الوزارة في بيان "توفي 8 أطفال بسبب هذا المرض حتى الآن، وأظهر 46 شخصا أعراض المرض"، مضيفة أن 9 مجتمعات تأثرت بالمرض.

وداء البريميات هو مرض ينتقل من الحيوانات وخصوصا الفئران إلى البشر عن طريق البول أو البراز، أو عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق المياه أو التربة الملوثة.

ويسبب المرض الصداع النصفي والحمى والقيء والإسهال، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يسبب مشكلات في الجهاز التنفسي ويضر بالكلى والكبد.

وتُعالج حالات العدوى بالمضادات الحيوية، وإذا كانت شديدة، تُعطى مع السوائل عن طريق الوريد، بالإضافة إلى غسيل الكلى.

وبما أن حالات العدوى الخفيفة بالبريميات تترك أعراضا مبهمة شبيهة بأعراض الإنفلونزا وتتعافى من تلقاء نفسها، تبقى العديد من الحالات بدون تشخيص.