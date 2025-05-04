في ظل تصاعد التوترات.. موسكو تتهم زيلينسكي في تهديد أمن احتفالات يوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - قامت موسكو باتهام رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في تهديد أمن احتفالات يوم النصر، وهذا في اليوم التاسع من شهر مايو وهذا بعد الإعلان أن كييف ليس قادر على ضمان سلامة الزائرين لموسكو في تلك المناسبة.

وقد وصفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن زيلينسكي إرهابي دولي، وأقرت بذلك في حدة أثناء تصريحات تصعد بها موسكو لهجومها السياسي ضد القيادة الأوكرانية.

وقام ديمتري ميدفيت نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بالتحذير وهذا بالأخص إذا وقع أي استفزاز حقيقي يوم النصر، وسيقابل برد عسكري، واتهم زيلينسكي بالقيام باستفزاز لفظي واستدرك أن موسكو، لم تقوم بطلب أي ضمانات أمنية رسميًا من كييف للاحتفال.

وكان زيلينسكي قد كشف سابقًا عن احتمالية وقوع حوادث أمنية وأشار إلى عدم قدرة بلاده على حماية القادة الأجانب في موسكو يوم 9 مايو، فيما أعلن الكرملين عن هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار من الثامن حتى الحادي عشر من مايو، داعياً أوكرانيا للانضمام إليها خلال فترة الاحتفالات.